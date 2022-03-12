В музей тюменского села приходит цифровизация

Мультимедиа-гиды с технологией дополнительной реальности появятся в Ембаевском музее. Определены победители отбора среди выставочных проектов государственных и муниципальных музеев на создание мультимедиа-гидов с технологией дополненной реальности. В 2022 году будет создано не менее 75 таких гидов на платформе "Артефакт".

Победу в конкурсе одержал и Ембаевский сельский музей Центра культуры и досуга "Юность" с выставкой "Мотивы татарских узоров в национальной одежде". Выставка будет опубликована в конце года, а сейчас музею предстоит большая и серьезная работа по подготовке ее размещения на платформе.

Отметим, что платформа "Артефакт" разработана Министерством культуры РФ в рамках федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура". Здесь создаются мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам государственных и муниципальных музеев, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.

По информации управления по культуре Администрации Тюменского муниципального района.