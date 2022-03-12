Жизнь матери и ребенка спасли врачи тюменской больницы

Беременная жительница Свердловской области приехала в Тюмень после того, как на втором скрининге узнала о проблемах со здоровьем – о врастании плаценты в послеоперационный рубец на матке. Риск сильного кровотечения во время родов был высок. Сохранение своего здоровья и здоровья будущего малыша 31-летняя пациентка доверила тюменским специалистам.

Первым этапом акушеры тюменского Перинатального центра провели оперативные роды, а затем рентгенэндоваскулярные хирурги ОКБ №2 приступили к высокотехнологичным органосохраняющим методам лечения – временно снизили кровоснабжение и удалили срастание. Этим они минимизировали кровопотери. "В результате малоинвазивного хирургического вмешательства нам удалось сохранить пациентке возможность иметь детей в будущем", – рассказал заведующий гинекологическим отделением ОКБ №2 Денис Лапин.

Квалифицированная медицинская помощь и внимание требовались и новорождённому. В результате ранних искусственных родов у ребёнка наблюдалась дыхательная недостаточность. Малыш весом 2400 г находился в отделении реанимации новорождённых детского стационара ОКБ №2, где врачи-анестезиологи провели маленькому пациенту необходимое лечение.

"Через двое суток респираторной поддержки малыш самостоятельно задышал, его состояние улучшилось, и он был переведён в стационарное отделение", – сообщил заведующий отделением реанимации новорождённых детского стационара ОКБ №2 Антон Танзыбаев.

Ребёнок стабильно приходит в норму, а его мама уже выписана из отделения гинекологии. Первая встреча матери и малыша уже состоялась, теперь они оба благополучно восстанавливаются, сообщила Татьяна Жданова, представитель пресс-службы Областной клинической больницы №2 (г.Тюмень).