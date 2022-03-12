В Голышмановском округе отпразднуют Наурыз

19 марта на территории Земляновского этно-парка пройдёт казахский народный праздник "Наурыз". Гуляния начнутся в 11 часов. В русской избе и казахской юрте гости посмотрят выставку народного быта, побывают на экскурсии. Всех желающих угостят горячим ароматным чаем и баурсаками. Развлечься можно будет на конкурсах "Арқан тартыс" - перетягивание каната, "Жилик сындыру" - сломай кость, "Алтыбакан" - качели, "Самый вкусный баурсак", в боях мешками. На торговой площади предложат приобрести блюда национальной казахской кухни и сувениры. Организуют катание на санях, конкурсы для детей, мастер-классы.

- И не важно, какой вы национальности: если в этот день вам посчастливится попасть на праздник Наурыз – вас обязательно встретят как самого дорогого гостя, усадят за стол, и вы станете частью большой, дружной, многонациональной семьи Тюменской области, - сказал Есенгалий Ибраев, председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области.



В концертной программе "Новый день" выступят вокальные и хореографические национальные коллективы. В конце праздника состоятся конные скачки, наградят всех победителей и участников конкурсов, сообщает Комсомольская правда – Тюмень.