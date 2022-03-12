Краеведческие квизы проходят в библиотеках Тюмени

Тюменская городская библиотечная система проводит серию интеллектуальных квизов. Квиз – это соревнования между командами, где им предстоит отвечать на тематические вопросы. Мероприятия доступны по "Пушкинской карте".

Сегодня, 12 марта, пройдет квиз "Своя игра". Умникам и умницам предстоит проверить свои знания, разгадав ряд литературных и краеведческих головоломок. Как выяснил "Вслух.ру", в викторине, как и в одноименной телевизионной игре, нужно продемонстрировать быструю реакцию, находчивость и блестящую эрудицию, отвечая на разные по уровню сложности вопросы.

Мероприятие участвует в проекте "Пушкинская карта". Оно пройдет в информационно-библиотечном центре для молодежи на Червишевском тракте, 15, начало в 16 часов.

Накануне в библиотеке истории города имени А.И. Текутьева состоялся краеведческий квиз "Тюмень. Знаю, где живу". Молодые люди отвечали на вопросы о городских улицах, парках и зданиях, узнавали памятники по фрагментам фотографий, а также вспоминали известные тюменские символы и бренды.

Кстати, в ближайшее время по "Пушкинской карте" будет доступна первая пешеходная экскурсия "От столицы до столицы", подготовленная также сотрудниками библиотеки истории города. Участники увидят особо значимые в городе памятники истории и архитектуры, по достоинству оценят деревянное убранство традиционных тюменских усадеб, узнают удивительные факты из жизни исторических личностей. В департаменте культуры сообщили, что мероприятие пройдет 20 марта.