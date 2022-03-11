Тюменцы отправили четвертую партию гумпомощи жителям Донбасса

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Четвертая по счету 20-тонная фура с гуманитарной помощью от "Единой России" и жителей области выехала из Тюмени в Белгородскую область. В новой партии, в основном, продукты питания, средства гигиены, книги и игрушки для детей, сообщает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

Председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова сообщила, что с 20 февраля жители области включились в организацию гуманитарной помощи.

"10 марта в Белгородскую область отправилась четвертая машина, которая доставит продукты питания, средства гигиены. Мы знаем, что в числе эвакуированных из ДНР и ЛНР много детей, поэтому для них были закуплены книги и развивающие игрушки. Наша задача — обеспечить приехавших в Россию граждан самым необходимым", - рассказала Швецова.

Первая машина с гумпомощью выехала из Тюмени через сутки после объявления сбора, отправка пятой запланирована на следующую неделю. Помимо предметов первой необходимости, консервов, детского питания, электроприборов, тюменцы отпрвляют беженцам медикаменты и сториматериалы.

"Наша помощь очень нужна жителям Донбасса, которые до сих пор подвергаются обстрелам и теряют своих близких. Помимо средств гигиены, детского питания, электроприборов, консервов по просьбе жителей Донбасса мы отправляем медикаменты и стройматериалы, которые нужны для ремонта крыш и окон в домах, пострадавших от обстрелов. Мы все вместе делаем благое дело, внося вклад в защиту интересов нашей страны, ее граждан, и помогая тем, кто восемь лет находился в тяжелейших условиях и до сих пор продолжает страдать от обстрелов", – сообщил секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Пункты сбора помощи, куда неравнодушные жители региона ежедневно приносят вещи первой необходимости, работают во всех муниципалитетах области. К сбору гуманитарного груза активно подключились местные отделения "Единой России". Собственную продукцию и другую помощь ранее предоставили Ялуторовский мясокомбинат, Ишимский комбинат хлебопродуктов, хлебокомбинат "Абсолют", предприятия "Пышма 96", ТПК "Ягоды плюс", ТПК "Плодородие", ПК "Мария", "КРИММ", АО "Золотые луга", Заводоуковский маслозавод, ООО ПКФ "АКВА-Т", ООО "Сибирь-ТрансЭН", ООО "Безалкогольные напитки" и другие.