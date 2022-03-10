Тюменцам дали пять дней на выбор лучших для города инициатив

На портале "Я решаю!" началось голосование за проекты, предложенные к реализации в городе Тюмени в рамках инициативного бюджетирования.

Пять дней – с 10 по 14 марта – тюменцы смогут отдать свои голоса за наиболее, на их взгляд, нужные городу инициативы, которые будут реализованы в этом году за счёт бюджета.

На суд горожан представлено 15 проектов. Среди них - создание хоккейных кортов, скейт-парков, детских площадок, мобильного приложения Tyumen City с эффектом живого присутствия, памятник казакам, кинофестиваль и фестиваль кубинского танца и т.д.: