Тюменским студентам расскажут, как распознать фейк и собрать гумпомощь

В тюменских вузах 10 марта пройдут интерактивы, на которых студенты научатся отличать достоверные новости от фейковых и попробуют собрать гуманитарную корзину, сообщает медиацентр молодежной политики Тюменской области.
Студентам предложат определить, какие заголовки из представленных на карточках являются правдой, а какие ложью, а также решить. что из представленного набора продуктов и вещей стоит класть в корзину с гуманитарной помощью. Каждый участник двух интерактивов получит в подарок шоколадку и открытку, обещают организаторы.
"В нынешней ситуации студентов окружает много разрозненной информации не только по учебе, но и в целом. Поэтому сейчас важно развивать в себе дополнительный навык: отличать правдивые новости и не воспринимать все за чистую монету. Знаю, что многие студенты уже ответственно относятся к поиску информации, и уверена, что эта акция позволит увеличить число таких ребят, — считает руководитель Студцентра Тюменской области Екатерина Козеева.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru