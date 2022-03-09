Тюменским студентам расскажут, как распознать фейк и собрать гумпомощь

В тюменских вузах 10 марта пройдут интерактивы, на которых студенты научатся отличать достоверные новости от фейковых и попробуют собрать гуманитарную корзину, сообщает медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Студентам предложат определить, какие заголовки из представленных на карточках являются правдой, а какие ложью, а также решить. что из представленного набора продуктов и вещей стоит класть в корзину с гуманитарной помощью. Каждый участник двух интерактивов получит в подарок шоколадку и открытку, обещают организаторы.

"В нынешней ситуации студентов окружает много разрозненной информации не только по учебе, но и в целом. Поэтому сейчас важно развивать в себе дополнительный навык: отличать правдивые новости и не воспринимать все за чистую монету. Знаю, что многие студенты уже ответственно относятся к поиску информации, и уверена, что эта акция позволит увеличить число таких ребят, — считает руководитель Студцентра Тюменской области Екатерина Козеева.