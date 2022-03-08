На улицах Тюмени размещено более полутора тысяч урн для мелкого мусора

Для тюменцев, которые периодически выезжают в другие города, пребывание в них осложняется в какой-то степени нелепой проблемой: на улицах сложно встретить урны для мелкого мусора. В результате с пластиковой бутылкой или оберткой от еды можно идти несколько кварталов, только чтобы не оставить мусор в неположенном месте.

В Тюмени же такой проблемы не наблюдается. И это неслучайно: лишь вдоль улично-дорожной сети города расположены 1 662 урны для сбора мелкого мусора. Такой информацией с изданием "Тюменская область сегодня" поделились в ТОДЭП (по зоне своей ответственности).

– Подбор посторонних предметов осуществляется в круглосуточном режиме, опустошение урн производятся два раза в сутки. Вывоз мусора производят субподрядные организации на мусоросортировочный завод, который находится на девятом километре Велижанского тракта, согласно договорам, заключенным с региональным оператором по обращению с ТКО, – прокомментировали на дорожном предприятии.

Колоссальное количество урн расположены и во дворах, парках. Однако, как сообщили в пресс-службе администрации города, посчитать это количество не представляется возможным: кто собственник объекта – управляющая компания (здания, придомовые территории) или управа (парки, скверы), – тот и устанавливает урны. А также заключает контракты на уборку территории, в которой в том числе заложен вывоз мусора.