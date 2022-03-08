В интересах тюменских детей работает межведомственное взаимодействие

В Тюменской области в рамках межведомственного взаимодействия утвержден график работы мобильных бригад в общеобразовательных учреждениях Омутинского района. Мобильная бригада будет состоять из специалистов Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних села Омутинское и отдела образования администрации Омутинского района. В том числе - педагоги-психологи, специалисты по социальной работе, психологи в социальной сфере.

Первая из них начнет свою работу 11 марта 2022 года. Программа мероприятий предполагает деятельность по специально разработанным элективным курсам: "Антибуллинг", "Правовой лабиринт", "Убереги себя от насилия", "Формирование здорового образа жизни", "Финансовая грамотность".

Все занятия носят практическую направленность: психологические тренинги, работа с игровыми платформами, игры, направленные на повышение у детей и подростков финансовой и правовой грамотности. В ходе их проведения будет использоваться переносное оборудование: мольберты, песочные планшеты, психологические платформы.

Результатом деятельности станет использование в школах методик и уроков, которые дадут учащимся навыки самостоятельно разрешать конфликты и предупреждать их возникновение. Научат быть социально ответственными, что несомненно является навыком будущего и важным элементом развития общества. Применение таких новаторских творческих подходов направлено на сотрудничество в интересах детей.

По материалам департамента социального развития Тюменской области.