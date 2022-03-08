Свое дело по программе самозанятости открыл предприниматель из Ярково

Магазин с изделиями народных художественных промыслов, текстильными изделиями, с сувенирами, с изделиями из дерева "Домовёнок" по программе самозанятости открыл предприниматель Сергей Дружинин из Ярково в 2020 году.

"Мысли открыть свое дело были давно, надоело работать на кого-то, хотелось открыть что-то свое, что приносило бы удовольствие", - отметил он.

Организационную и финансовую поддержку Сергею Дружинину оказал Центр занятости населения. Его бизнес-план одобрили на заседании рабочей группы по обеспечению занятости населения. На полученные 192 тыс. рублей предприниматель приобрел станок для лазерной резки.

"В планах приобрести дополнительно оборудование для нанесения гравировки на изделия из керамики, пластика, стекла, дерева. Хочу делать сувенирные деревянные бочонки под мед и делать подписи: алтайский мед, сибирский мед", - добавил Сергей Дружинин.

Ассортимент магазина разнообразен и постоянно пополняется. К международному женскому дню 8 марта изготовили подставки под горячее, разделочные доски, салфетницы, шкатулки.

"Хорошим спросом пользуются подставки под телефоны, ключницы, брелоки, предметы для бани и сауны, фотографии на дереве", - сообщил Сергей Дружинин.

Начинающим предпринимателям он пожелал, чтобы в голове созрел четки план.

"Многие открываются и закрываются, потому что не готовы так много работать. А своему делу на начальном этапе приходится отдавать все свои силы и время. труд этот не легкий. Нужно уметь работать с людьми: поставщиками и клиентами", - подытожил он.

На территории Ярковского муниципального района зарегистрировано 40 потенциальных работодателей. Среди них муниципальные автономные учреждения, индивидуальные предприниматели, юридические лица, сообщает Тюменская линия.