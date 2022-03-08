Девочке с редкой формой косоглазия помогли офтальмологи тюменской ОКБ №2

Высокая квалификация специалистов и современное материально-техническое оснащение офтальмологического отделения детского стационара тюменской Областной клинической больницы №2 помогли 4-летней тюменке смотреть в будущее здоровым взглядом.

С рождения у девочки развивалась редкая форма косоглазия — синдром Брауна, которая встречается приблизительно один раз на 430 случаев. При такой патологии нарушается движение глазного яблока, человек не может отвести глаза вверх, а при попытке посмотреть в сторону – глаза опускаются вниз. "Девочке в плановом порядке провели всю необходимую диагностику, которая показала двусторонний синдром Брауна. При этом у ребёнка наблюдалось вынужденное положение головы, снижение остроты зрения и горизонтальный угол косоглазия", — рассказала заведующая отделением офтальмологии детского стационара ОКБ №2 Надежда Ашихмина.

Не смотря на редкость заболевания, всю необходимую медицинскую помощь ребёнок получил в своём регионе. Хирурги провели высокотехнологичную операцию – тенэктомию верхней косой мышцы обоих глаз. "Нам удалось восстановить объём глазных яблок и устранить вынужденное положение головы. Девочка восстановилась после операции и теперь продолжит расти с правильным положением головы и глазных яблок", — добавила Надежда Ашихмина.

Детское отделение офтальмологии ОКБ №2 ориентировано на охрану здоровья глаз и качественное лечение различных патологий глаз у пациентов нашего региона с рождения и до 18 лет. Здесь на высоком уровне проводят комплексное офтальмологическое обследование под общей анестезией, выполняют оптико-реконструктивные, пластические и лазерные операции при врожденных аномалиях и атипичных формах косоглазия, уточнила Татьяна Жданова, представитель пресс-службы Областной клинической больницы №2 Тюмени.