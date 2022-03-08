Повышенное внимание необходимо собакам в межсезонье

Если собака привыкла часто и подолгу гулять, зимой её кормили высококалорийной пищей - организму нужно было много энергии, чтобы согреться. Весной специалисты советуют снизить калорийность пищи, но добавить в рацион четвероногих витамины. Желательно давать питомцу рыбий жир.

- У некоторых собак весной проявляются аллергические реакции, к примеру, на пыльцу или на запахи, появляющиеся в воздухе, - рассказывает голышмановский ветеринар Марина Иванова. - Это могут быть зуд, чихание, насморк или слезотечение. Если вы знаете об аллергии у вашего пса, то кроме приёма антигистаминных препаратов, исключите из его рациона продукты, которые могут усугубить аллергию. Не допускайте, чтоб пес воровал со стола шоколадки и другие сладости. Ведь его организм и так страдает!

ремена, когда опасность после укуса клеща, существовала в марте и длится до ноября. Поэтому весна для каждого собаковода – пора подыскивать средства защиты от клещей для своего питомца. Сейчас кровососущие пробуждаются уже в марте и бодрствуют до ноября. Всё это время надо беречь собак от укусов клещей, из-за которых животные могут подхватить пироплазмоз. Это тяжёлое заболевание может привести к летальному исходу. Не забывайте о профилактике.

- Используйте для защиты пса сразу два средства с разными действующими веществами: ошейник и капли на холку, капли и спрей, ошейник и спрей, - пояснила Марина Иванова. – Будьте внимательны с дозировками – слишком много средства может быть токсичным, слишком мало – неэффективным. Также опасен клещевой дерматит, вызывающий очень сильный зуд, инфицирование и общее ослабление организма. Как только снег сойдёт, пора обработать питомца средством от блох и клещей, переносящих целый ряд инфекций.

По словам экспертов, сейчас самое время сделать собаке ежегодную вакцинацию от наиболее опасных заболеваний, и прежде всего — от бешенства. Напомним, что переносчиком этого смертельного недуга может быть любое теплокровное животное. Не забудьте дать собаке противогельминтный препарат. Однократного приёма противоглистного средства за весенне-летний сезон недостаточно - нужно повторить процедуры хотя бы через три месяца, сообщает АиФ - Западная Сибирь.