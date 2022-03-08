Мобильный театр старшего поколения 55+ создали в Тюмени

Серебряный волонтер с пятилетним стажем Любовь Климентьева с детства мечтала стать артисткой и выступать на сцене. Как и многие ее сверстницы-девочки, была активисткой и с удовольствием посвящала себя творчеству.

Мечте было суждено сбыться спустя годы. Сейчас Любовь Анатольевна — автор проекта театральной студии "Мари Vanna". Среди участников — серебряные волонтеры и просто творческие тюменцы старшего поколения.

Все началось два года назад в молодежном театральном центре "Космос". Тогда команда серебряных волонтеров, а вместе с ними и Любовь Анатольевна, стали участниками театральной лаборатории "Я здесь". С участниками проекта занимались профессиональные режиссеры и драматурги.

После проекта Любовь Климентьева поняла, что мечта детства начала сбываться — она вышла на сцену как участница документального спектакля по реальным историям людей, затем прошла кастинг в постановку "Бонни и Клайд" местного молодого режиссера.

— Я старалась быть со зрителем откровенной, и он принял меня. Получала аплодисменты, яркие эмоции и даже букеты цветов. Театр по-настоящему раскрыл мой творческий потенциал, мой внутренний мир, — делится с корреспондентом издания "Тюменская область сегодня" Любовь Климентьева.

Так и появилась идея создания в городе театральной студии "Мари Vanna". По задумке инициатива поможет людям старшего поколения реализовать свой творческий потенциал.

Первый кастинг в Тюмени уже прошел: из 60 конкурсантов режиссеры отобрали 30 человек. Сейчас начинающие актеры проходят обучение основам театрального искусства. В качестве преподавателей и наставников курса выступают молодые режиссеры МТЦ "Космос".

Известно, что в состав театральной студии вошли творческие люди старшего поколения 55+ разных профессий и возрастов. Это не профессиональные актеры, но любящие театр и мечтающие реализовать свою детскую мечту играть на сцене.

Сценарий, название и остальные детали первой постановки команда проекта пока держит в секрете. Планируется, что она будет в комедийном жанре о неиссякаемом желании жизни и любви людей старшего поколения.

Премьера запланирована на середину июня на сцене "Космоса". Затем труппа отправится гастролировать с благотворительными спектаклями по области. Это будет своего рода мобильный театр старшего поколения.

Отметим, инициативу тюменки поддержали на Всероссийском грантовом конкурсе "Молоды душой". Проект реализуется и при поддержке Ассоциации волонтерских центров совместно с благотворительным фондом "Память поколений" в рамках Федеральной программы "Молоды душой".