Особенности движения в межсезонье разъясняют водителям тюменские автоинспекторы

Сотрудники ГИБДД проводят с водителями разъяснительную работу об опасности движения в межсезонье. Инструктажи проходят на федеральных, региональных автодорогах и в населенных пунктах.

В марте участникам дорожного движения необходимо учитывать погодные факторы, характерные для межсезонья, в первую очередь, при выборе скорости. На дорогах в этот период возможен не только гололед, но и туман, мокрый снег, затрудняющий видимость, ледяной дождь. На проезжей части может образовываться тонкая корка стекловидного льда, делающая движение очень опасным.

Еще один "мартовский" фактор – яркое, даже ослепляющее солнце. Из-за него можно не заметить встречный автомобиль, пешехода, переходящего улицу по пешеходному переходу.

За два месяца в Тюменской области произошло 320 ДТП, в них погибли 17 человек, 461 человек ранен. Число ДТП и раненых в них людей выросло почти на 10 процентов, по сравнению с показателями прошлого года. Самой распространенной причиной дорожных аварий в регионе остается неправильный выбор скорости в конкретных дорожных и погодных условиях, уточняет ГИБДД Тюменской области.