Тюменцы знакомятся с чудесами техники

В музее "Дом Машарова" проходит экскурсия "Вершина технологии", гости которой смогут узнать о появлении телеграфа, граммофона, фотографии, печатной и швейной машинок.

Методист по музейно-образовательной деятельности музея Николай Багаев рассказал изданию "Тюменская область сегодня" о подробностях экскурсии.

Идея создания этой экскурсии родилась во время подготовки ко всероссийской акции "Ночь музея" в прошлом году. Основная тема акции была посвящена Году науки и технологии, музеи превратились в научные кафедры.

– Мне захотелось раскрыть тему технологий XIX – начала XX веков. Экскурсия ориентирована на любую аудиторию: от детей школьного возраста до пожилых людей. Особенно полезна будет тем, кто интересуется историей науки, изобретений и открытий, – отметил Багаев.

Экскурсия базируется на базе постоянной экспозиции "Семейный альбом", посвященной быту зажиточного горожанина конца XIX – начала XX веков. Гости музея могут увидеть подлинные предметы ушедшей эпохи.

Данная выставка достаточно обширная и информативная, отвечает на множество вопросов. Посетители узнают о том, почему в телефонном разговоре всегда был третий человек, сколько стоил граммофон, кто мог позволить себе приобрести чудеса техники.

– Нравится наблюдать за реакцией гостей. Чаще всего они интересуются появлением первой электростанции в Тюмени, которая была построена купцом И.И. Игнатовым и использовалась для энергоснабжения домов и пароходства. Также многие удивляются тому, что раньше электроэнергия стоила в сто раз дороже, чем сейчас. Из интересного, ребята уже не раз отмечали схожесть клавиатуры печатной машинки и современных механических клавиатур, – поделился методист.

Подобными экскурсиями организаторы хотят пробудить в людях интерес к истории нашего города. Стоит сказать – получается у них отлично.