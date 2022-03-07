На 50 млн рублей вырос шопинг в Тюменской области вырос за год

В тюменской области оборот розничной торговли в 2021 году составил 463 млрд 621,6 млн рублей — на 50 млн больше, чем годом ранее (413 млрд 159,5 млн рублей). В среднем шопинг на каждого жителя составил без малого 25 тыс. рублей в месяц (был — около 22,2 тыс. рублей). С итогами, подведенными Тюменьстатом, ознакомился Вслух.ру.

По традиции самым затратным оказался декабрь: в канун Нового года жители оставили на кассах 49 млрд 454,5 млн рублей. Минимальный показатель был в прошлом январе — 33 млрд 779,2 млн рублей.

Основная часть покупок приходилась на непродовольственную группу — 246 млрд 873,9 млн рублей, то есть более 13 тыс. 260 рублей на человека. За продукты, включая напитки и табачные изделия, граждане в общей сложности заплатили 216 млрд 747,7 млн рублей (более 11,6 тыс. рублей на жителя). Для сравнения: годом ранее - 215 млрд 675,1 млн и 197 млрд 484,4 млн рублей соответственно.

Стоит отметить, что за год 3 млрд 840 млн рублей жители оставили на рынках и ярмарках.

К декабрю стоимость минимального набора продуктов питания составила 5 тыс. 557,1 рублей на человека.