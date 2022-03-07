Годовалую девочку успешно прооперировали урологи тюменской больницы

Маленькая пациентка из Ханты-Мансийского автономного округа была госпитализирована в тюменскую Областную клиническую больницу №1 с диагнозом "Врожденный двусторонний гидронефроз". Гидронефроз – самый распространённый порок развития мочеточников. У мальчиков он встречается чаще, чем у девочек. Двусторонний вариант патологии встречается очень редко.

"Примерно в 75 % случаев процесс происходит с левой стороны. Двусторонний гидронефроз – прямой путь к почечной недостаточности и негативному исходу. Нередко пациенты с таким заболеванием становятся инвалидами. Несмотря на обширную практику и ежедневные операции, случай девочки из Ханты-Мансийска – "штучный". За более чем 20 лет работы я оперировал подобных пациентов всего несколько раз", – прокомментировал Алексей Лутков, врач – уролог-андролог ОКБ №1.

В настоящее время существует более 60 видов оперативного лечения гидронефроза. "Золотым стандартом" признана пиелопластика в традиционном или лапароскопическом (малотравматичном) исполнении. У девочки обе почки были в одинаково тяжелом состоянии, поэтому хирургическое вмешательство провели на двух почках одновременно. Операция длилась около двух часов и прошла успешно. Сейчас малышка чувствует себя хорошо и уже отправилась вместе с мамой домой под наблюдение врачей поликлиники по месту жительства.

В ОКБ №1 урологическая помощь оказывается не только тюменцам, но и пациентам со всей страны и даже из-за рубежа. Все вмешательства выполняются на высоком уровне, в соответствии с мировыми стандартами. В прошлом году урологи Областной клинической больницы №1 провели хирургическое лечение более 220 пациентов, две трети из которых – дети, сообщила Наталья Ильина, представитель пресс-службы ОКБ №1 (г. Тюмень).