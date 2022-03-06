К 185-летию Текутьева выпустят сборник о тюменском купечестве

Выпуск литературно-краеведческого альманаха "ЛИК" возобновят в Тюмени. Новый номер издания посвятят тюменскому купечеству и планируют выпустить в 2023 году — к 185-летию предпринимателя и мецената Андрея Текутьева.

"В 2017 году выпуск издания приостановился, но с появлением "Текутьевки", объединившей заинтересованных людей, работа продолжается, надеемся, что откликнутся любители местной истории, и в следующем году мы презентуем новый выпуск альманаха", — рассказала ИА "Тюменская линия" сотрудник библиотеки истории города имени Андрея Текутьева Алёна Животова.

К работе над сборником коллектив библиотеки истории города имени Андрея Текутьева приглашает историков, краеведов, искусствоведов, литературоведов, библиографов, исследователей, изучающих историю своей семьи, писателей. Среди предлагаемых тем — "История предпринимательского успеха", "Благотворительность и меценатство", "Религия и предпринимательство", "Общественная деятельность и повседневная жизнь" и другие.

Литературно-краеведческий альманаха "ЛИК" издавался Централизованной городской библиотечной системой с 2010 года, на его страницах опубликовано большое количество статей, исследовательских работ маститых и начинающих авторов, посвященных Тюмени и Тюменскому краю.