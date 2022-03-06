Грантовую поддержку своих инициатив получат студенты Тюменской области

13 марта на Областном студенческом форуме пройдет грантовый конкурс "Моя идея". Студенты смогут получить на проекты по пятьдесят тысяч рублей. Подать заявку можно до 9 марта.
Областной студенческий форум от Студенческого совета Тюменской области пройдет 13 марта в Тюмени. Студенты научатся основам проектной деятельности, познакомятся с результатами исследования студенческой среды, а также примут участие в хакатоне идей.
Молодые люди разработают идеи проектов для студентов региона по девяти различным направлениям, касающимся всех сфер жизни: семья, карьера, финансы, учебная и внеучебная деятельность, жильё, экология, медиа и другое.
В рамках форума состоится грантовый конкурс "Моя идея" от мультицентра "Моя территория". Лучшие идеи получат грантовую поддержку до пятидесяти тысяч рублей. 13 марта, на форуме, участникам предстоит разработать идеи проектов. А с 14 по 18 марта молодые люди будут дорабатывать проекты совместно с экспертами. Защита проектов состоится 19 марта.
— Как правило, студенты не могут реализовать свои идеи из-за нехватки знаний в области социального проектирования или финансирования. Областной студенческий форум — отличная возможность получить финансовую поддержку, методическое сопровождение и найти единомышленников для реализации своего проекта. Мы ждем на форуме всех инициативных студентов региона! — рассказал о форуме Никита Присяжнюк, заместитель председателя Студсовета Тюменской области.Подать заявку на форум будущие участники могут уже с готовой идеей или без нее как в составе проектной команды, так и самостоятельно. Зарегистрироваться на форум можно до 9 марта по ссылке в группе Студсовета в соцсети "ВКонтакте", сообщает Мегатюмень.
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