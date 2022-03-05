В Тобольске на день откроют выставку в Рентерее

Выставочный проект "Временно доступно" находится в Рентерее - настоящем шедевре сибирского зодчества, бывшем хранилище государевой казны, а в наше время – открытом фондохранилище Тобольского музея-заповедника. Уникальная возможность посетить выставку гостям и жителям города представится 6 марта.
Посетители смогут ознакомиться с предметами старинных кладов, уникальными коллекциями и необычными экспонатами, многие из которых представлены впервые можно в 12:00, 14:00, 16:00.
Телефон для записи: 8 (3456) 22-37-13. ⠀
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