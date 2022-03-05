Пункты приёма гумпомощи для Донбасса в Тюмени будут работать в выходные дни

В выходные дни, с 6 по 8 марта, в Тюменской области продолжат работу пункты приема гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР.

В областной столице в этот период вещи и продукты можно принести во Дворец творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) с 8:00 до 18:00, тел. (3452)68-93-96) и в центр "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а; ул. Амурская, 150), где прием гуманитарной помощи идет круглосуточно.