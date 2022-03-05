Тюменские семьи-долгожители получат от региона единовременные выплаты

Тюменские супружеские пары, отмечающие юбилеи совместной жизни, будут получать единовременные выплаты

Соответствующее постановление регионального правительства подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор.

Празднующие 50-летний юбилей семьи получат на двоих 20 тысяч рублей, прожившие в браке 55 лет - 25 тысяч рублей. Семьи с 60- и 65-летним "стажем" подарят по 30 и 35 тысяч. Долгожители в связи с 70- и 75-летним юбилеем супружеской жизни получат по 40 и 45 тысяч рублей.

Единовременная выплата предоставляется один раз к любой из юбилейных дат. Чтобы ее получить, супруги должны быть гражданами России и проживать в нашем регионе не менее пяти лет.

Инициатива по внедрению таких выплат принадлежит губернатору Тюменской области, своё предложение он озвучил в декабре 2021 года.