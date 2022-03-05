В Тюмени пройдет автопробег в поддержку ВС РФ

В Тюмени 6 марта пройдет автопробег "ZапраVду, Zа победу" в поддержку российской армии, проводящей специальную операцию по демилитаризации и денацификации на территории Украины. Участие в мероприятии примут жители города, представители различных патриотических клубов, общественных и спортивных организаций, сообщает местный ОНФ.

Колонна из 30 автомобилей с наклейками в виде знака "Z" и флагами российского триколора проедет по центральным улицам Тюмени мимо сквера имени Немцова, Центральной площади и набережной. Конечной точкой маршрута станет "Площадь памяти", где участники мероприятия возложат цветы к Вечному огню.

Сбор участников автопробега будет проводиться на парковке у ТРЦ "Зеленый берег" (ул. Алебашевская, 19) с 11:00 до 12:00. В 12:00 сформированная колонна автомобилей начнет движение по установленному маршруту.