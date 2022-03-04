Выставка "Золотая гвардия Тюмени" открылась на Городской площади

На уличных стендах у администрации города открылась выставка "Золотая гвардия Тюмени". Она посвящена истории и основным направлениям деятельности Тюменской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
На 32 планшетах размещены краткие биографии председателей организации, страницы истории, наиболее интересные и значимые факты деятельности организации. Иллюстративный материал – фотографии из книг, периодических изданий и официальных интернет-источников.
В церемонии открытия выставки приняли участие глава Тюмени Руслан Кухарук, председатель городской думы Евгений Заболотный и председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению гордумы, председатель областного Совета ветеранов войны и труда Степан Киричук.
"Активисты ветеранского движения города выполняют необходимую для тюменцев и важную для областного центра работу. Общественная организация проделала большой путь, создала свою уникальную историю и славные традиции. Ваши мудрость и знания помогают в решении социальных вопросов. Своим примером вы показываете, насколько ответственно нужно относиться к судьбе города и будущих поколений", - отметил в приветственном слове Евгений Заболотный.
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