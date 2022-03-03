Сегодня пройдет Всероссийский открытый урок "Защитники мира"

Всероссийский Открытый урок "Защитники мира", посвящённый событиям на Украине, начнется 3 марта в 12:00 (мск) на сайте института воспитания РАО.

"Во время Открытого урока подробно расскажут предысторию сегодняшних событий; поговорят о том, какую опасность представляет НАТО для нашей страны; объяснят, почему Россия встала на защиту мирного населения Донецкой и Луганской областей; и помогут зрителям разобраться, как отличить правду от лжи в огромном потоке информации, фотографий и видеороликов, которыми сегодня переполнен Интернет", - сообщает пресс-служба института воспитания РАО.

Организатором мероприятия является Институт воспитания РАО при поддержке Министерства просвещения России в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование".

Урок проведёт ведущая София Хоменко вместе с Денисом Полунчуковым, журналистом и телеведущим, членом Центрального штаба ОНФ. Гостем эфира станет Пётр Ишков, эксперт в области военной истории, автор исторических публикаций и учебных пособий.

На стайте института также есть дидактические материалы по проведению данного урока в школе.