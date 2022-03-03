Тюменцам разрешили прийти на праздники в детсады

Тюменским родителям разрешили прийти на детские утренники, посвященные Международному женскому дню, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Уточняется, что прийти на утренник может один представитель от семьи ребенка.

Образовательная организация должна обеспечить санитарную безопасность и соблюдение профилактических мер.

Исключается одновременное участие в утреннике детей из нескольких групп и других коллективов.

Не требуется предоставление документов о вакцинации, перенесенном заболевании, результат ПЦР-теста.