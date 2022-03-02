В России запустили новый портал Объясняем.РФ

Тюменцы могут узнать актуальную информацию на портале "Объясняем.РФ" "с достоверной и своевременной информацией о социально-экономической ситуации запустили в России", сообщает информацентр правительства Тюменской области.
Там размещены ответы на самые популярные вопросы граждан по всем сферам. У ресурса есть страницы в соцсетях "Одноклассники" (https://ok.ru/group/59702917333012) и "ВКонтакте" (https://m.vk.com/obyasnyaemrf), а также чат-боты в Telegram и Viber.
Вопросы по текущей ситуации можно направить через форму обратной связи на сайте либо через соцсети и мессенждеры.
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