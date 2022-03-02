Иван Романчук предложил студентам Донбасса продолжить обучение в ТюмГУ

Ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук пригласил студентов-беженцев из ЛНР и ДНР продолжить обучение в руководимом им вузе.

"Среди беженцев ЛНР и ДНР наверняка есть студенты, тюменская земля примет вас, у нас безопасно. Вы можете рассмотреть ТюмГУ как вуз, где можно получить качественное российское образование. Мы обязательно зачислим вас и всеми возможными способами облегчим период привыкания на новом месте", - написал на своей странице в Facebook Иван Романчук.

Также ректор ТюмГУ призвал всех сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

"Я призываю молодых и старых, студентов и преподавателей доверять друг другу, быть едиными, перед нами много задач, которые нам предстоит решить, давайте продолжим работать вместе.

Самое опасное сегодня - быть расколотыми. Противостоим попыткам разделить нас. Не поддавайтесь на провокации", - написал Иван РОманчук.