На площади у администрации Тюмени откроется выставка о ветеранах

Открытие выставки "Золотая гвардия Тюмени" запланировано на 3 марта, начало в 11:00.

Выставка "Золотая гвардия Тюмени" приурочена к 35-летию ветеранской организации. На 32 планшетах будут отражены этапы её развития, размещены портреты внёсших большой вклад в её формирование людей. Современные и архивные фотографии, рассказ о направлениях работы в современных условиях, об участии в культурной и общественной жизни города…

Для создания выставки была проведена большая работа по поиску редких кадров зарождения ветеранского движения в Тюмени.

Экспозиция будет работать до 31 мая 2022 года.