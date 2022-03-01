На площади у администрации Тюмени откроется выставка о ветеранах

14:44 01 марта 2022
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Открытие выставки "Золотая гвардия Тюмени" запланировано на 3 марта, начало в 11:00.

Выставка "Золотая гвардия Тюмени" приурочена к 35-летию ветеранской организации. На 32 планшетах будут отражены этапы её развития, размещены портреты внёсших большой вклад в её формирование людей. Современные и архивные фотографии, рассказ о направлениях работы в современных условиях, об участии в культурной и общественной жизни города…

Для создания выставки была проведена большая работа по поиску редких кадров зарождения ветеранского движения в Тюмени.

Экспозиция будет работать до 31 мая 2022 года.

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