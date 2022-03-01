Ялуторовск отказался от празднования Масленицы и гигантских блинов

13:02 01 марта 2022
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Региональный народный праздник "Ялуторовская Масленица" отменяется з-за сложной эпидемической обстановки, сообщает Культурный центр "Арт-Вояж".

"До последнего верили, надеялись на лучшее, даже несколько раз репетировали, но… Если все будет хорошо, перевернём блин в День города... Обязательно докажем и покажем всей стране нашу блинную любовь. Но на сегодня здоровье горожан и гостей – важнее!", - говорится в сообщении.

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