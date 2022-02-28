Тюменская область до 1 апреля отложила возврат к системе QR-кодов

18:47 28 февраля 2022
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До 1 апреля также откладывается введение QR-кодов для посещения торговых центров, заведений общепита, зрелищных мероприятий и некоторых других мест массового пребывания людей, сообщает информцентр правительства региона.

Систему пропусков по QR-кодам об иммунитете к коронавирусу в регионе начали внедрять в ноябре 2021 года, а перед новым годом отменили, в предыдущий раз возврат к системе QR-кодов откладывался до 1 марта. 

Теги: коронавирус
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