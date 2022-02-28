Режим антиковидных ограничений в Тюмени продлили до 1 апреля

Региональный оперштаб решил продлить режим действующих в связи с коронавирусом ограничений до 1 апреля, сообщает информцентр правительства Тюменской области.
"Несмотря на некоторое снижение заболеваемости, расслабляться рано", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор, напомнив тюменцам о необходимости вакцинации и своевременной ревакцинации от COVID-19.
Продолжаем носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте, местах массового пребывания людей.
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