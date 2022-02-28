В Тюменской области перенесли проверку сирен на поздние сроки

Проведение комплексных проверок готовности систем оповещения населения с запуском электросирен, запланированных на 2 марта, переносится.

Перенос объявлен в соответствии с решением постоянно действующей рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при угрозе и возникновению чрезвычайной ситуации межрегионального и федерального характера

О сроке проведения будет сообщено дополнительно.