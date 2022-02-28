У новой школы в Тюмени перекроют дорогу

В районе школы № 30, построенной напротив Комсомольского сквера, с 21 марта будет исключен сквозной проезд транспортных средств.

Для проезда транспорта будет закрыт участок автомобильной дороги по Московскому тракту от улицы Зои Космодемьянской до улицы Трактовой.

Решение об этом принято городской комиссией по безопасности дорожного движения при администрации города Тюмени, сообщает управа Калининского административного округа.