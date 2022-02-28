В тюменской поликлинике появились специалисты по туману

В городской поликлинике №8 в штат завели должность дезинфектора. Нескольких таких специалистов обучили работе с генератором холодного тумана. Аппарат приобретен для профилактической и очаговой дезинфекции помещений. сообщает региональный депздрав.

"Генератор холодного тумана распыляет кислород - или хлорсодержащие препараты, которые при столкновении с воздушным потоком разбиваются на мелкодисперсную взвесь, напоминающую по консистенции туман. Способ обработки помещений называется "холодным", поскольку жидкость распыляется при обычной температуре и не нагревается, не преобразуется в пар", – объясняет врач-эпидемиолог Екатерина Шишигина.

Медики считают такую обработку очень эффективной: мелкофракционная обеззараживающая взвесь долго находится в воздухе и равномерно оседает на все поверхности в помещении. Дезинфектор во время обработки находится в защитном костюме и маске.

Туман позволяет продезинфицировать потолок, стены и мебель и сам воздух, он используется для обработки всех помещений: и мест общего пользования, и кабинетов. Несколько раз в день обработке подвергается "красная зона", в том числе после того, как заканчивается прием пациентов с подтвержденным COVID-19".