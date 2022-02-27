Тюменская область лидирует в УрФО по жилищному строительству по итогам 2021 года

Тюменская область по итогам 2021 года лидирует в Уральском федеральном округе по четырем показателям социально-экономического развития из двенадцати. В России регион входит в ТОП-10. С итогами, которые подвел "Тюменьстат", ознакомился Вслух.ру.

По итогам года Тюменская область лидирует по объемам производства молока (359 кг), яиц (903 штуки) в хозяйствах всех категорий на душу населения.

Также в Тюменской области зафиксировано максимальное значение ввода жилья: всего введено в расчете на 1000 человек 1 тыс. 105,5 кв. метров общей площади жилых помещений, в том числе индивидуальными застройщиками - 518,5 кв. метров.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин назвал Тюменскую область в числе шести регионов страны, которые на протяжении последних трех лет вводят более 0,82 кв. метра жилья на человека в год.

В абсолютных числах по итогам 2021 года в Тюменской области введено в эксплуатацию более 1,7 миллиона квадратных метров жилья.

В рейтинге УФО Ямало-Ненецкий автономный округ также лидирует по четырем показателям в 2021 году: индексу промышленного производства (117,1%), наибольшему размеру номинальной начисленной зарплаты (114,2 тыс. рублей), по обороту розничной торговли и общественного питания на жителя. В ХМАО был наименьший индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги (105,5%).

В Свердловской области самый высокий темп роста реальной начисленной заработной платы (103,3%) в расчете на одного работника. В Челябинской области традиционно наибольший объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий на душу населения (130 кг).