Как можно вернуть деньги за некачественные продукты

Маргарита Бодрова из Тюмени, разделывая курицу для ужина, обнаружила внутри зеленые волокна. Можно ли это есть, она выяснять не стала и сразу обратилась в магазин. Там ей вернули деньги. Но так бывает не всегда.

По словам юриста Гульдане Гасановой, иногда кассиры могут не знать законов и отказать в возврате денег. Если магазин не идет навстречу, стоит обратиться в суд.

"Могут отказаться, сказать, что покупатель уже вскрыл упаковку и попробовал продукт. В этом случае нужно составить письменную претензию на имя магазина", — рассказала Вслух.ру юрист.

Если даже так получить деньги не получается, нужно найти эксперта, опираясь на выводы которого можно обратиться в суд. Там уже проведут полноценную экспертизу.

Другой вариант — обратиться в Роспотребнадзор.

Как правило, после воздействия ведомства магазин оперативно возвращает деньги.