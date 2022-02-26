Наряды горожанок XIX века предлагают примерить тюменкам

Встреча "Женские "штучки" от тюменских горожанок" пройдет в библиотеке истории города им. Текутьева (ул. Щербакова, 11) 2 марта в 16 часов.

Тюменкам предложат побывать в атмосфере дамской гостиной XIX века, примерить платья, шляпки и другие аксессуары дам того времени.

Жена бухарского купца Альмира Ханум, жена аптекаря Мальвина Зеневич и тюменская купчиха Аполлинария Шешукова помогут погрузиться в атмосферу Тюмени конца XIX — начала XX века и понять, что увлекало и занимало тюменских барышень в повседневной жизни.

Вход свободный по предварительной записи по телефону: 8-912-3823293, сообщила Тюменская линия.