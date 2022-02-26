Голышмановские активисты умеют привлечь людей к реализации соцпроектов

Всемирный день некоммерческих организаций отмечается 27 февраля. В Голышмановском округе действуют около 10 социально-ориентированных НКО. Они вплотную сотрудничают с муниципальным ресурсным центром. У Голышмановского округа имеется много наработок по технологиям активизации населения, которые можно взять за основу.

- Гражданская активность — важная составляющая в социально-экономическом развитии территории, - подчеркнула руководитель местного ресурсного центра, исполнительный директор БФ "Наше время" Ольга Бадрызлова. - Мы уже с 2014 года совместно с муниципальной властью проводим конкурсы поддержки активных жителей, которые хотят жить лучше и сами прикладывают усилия к повышению качества жизни. Наши инициативные граждане сами проводят событийные мероприятия, строят спортивные и детские игровые площадки, создают памятные места, разбивают парки, скверы и патриотические аллеи, благоустраивают сёла. Занимаются развитием сельского туризма. Есть уже три объекта, куда смело можно приглашать гостей — русская изба в Земляной, чувашская изба в Медведево, музей под открытым небом в Боровлянке.

В Голышмановском округе проводится три грантовых конкурса при поддержке органов местного самоуправления. На участие в них в муниципальный ресурсный центр поступили 60 заявок от неравнодушных голышмановцев. В этом году защита проектов на конкурсе гражданских инициатив пройдёт в формате Ночи гражданской активности - в вечернее время. Как отметил глава округа Александр Ледаков, сегодня каждому дана возможность для реализации своих способностей и только от личного желания гражданина зависит - будет ли он участвовать в развитии своего родного края.

В составе Уральской сети — 17 региональных и муниципальных ресурсных центров. Среди них Голышмановский РЦ занимает второе место по успешности ведения работы, уступив лишь городу Тюмени, сообщила Комсомольская правда – Тюмень.