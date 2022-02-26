Требования к строителям обсудят на тюменском Градостроительном форуме

На третьем Градостроительном форуме пройдут обсуждения новшеств в строительной отрасли, которые вступают в силу в этом году.

- Во время проведения форума и выставки "Строительство и архитектура", которые организуются при поддержке правительства Тюменской области и Союза строителей, мы намерены создать условия для продуктивного диалога между проектными и строительными организациями, поставщиками продукции и услуг, - говорит генеральный директор АО "Тюменская Ярмарка" Михаил Брудков.

- Строительная отрасль не стоит на месте. Появляются новые технологии, которые обязательно будут представлены на выставке, кроме того меняется нормативная база. Об этом и пойдёт речь на секциях. В частности, С 1 сентября 2022 года вводится обязательная независимая оценка квалификации для специалистов, организующих работы по строительству, инженерным изысканиям и архитектурно-строительному проектированию, которые включены в Национальный реестр. Они должны раз в пять лет проходить квалификационный экзамен. В настоящее время пробно сдать теорию можно по квалификации "Организатор строительного производства".

И подобных вопросов для обсуждения на форуме много. Касаются они и системы среднего и высшего профобразования строителей. Тему подготовки кадров для строительной отрасли готовы поддержать вузы и ссузы, а представители строительного института ТИУ готовят доклад о развитии "индустрии 4.0".

По материалам департамента потребительского рынка Администрации города Тюмени