Как в Тюмени обучают юных триатлонистов

В конце прошлого года триатлонисты тюменской спортивной школы №4 в составе сборной области привезли с кубка России бронзу. В первенстве по дуатлону они тоже заняли призовые места. Как обучают детей этому виду спорта, рассказала Вслух.ру тренер по триатлону спортивной школы №4 Екатерина Казарян.

В секцию детей принимают с 9 лет, набор идет постоянно, но, признается Екатерина, отток большой — не все выдерживают ритм. Только в бассейне спортсмены проводят семь часов в неделю, а еще нужно заниматься на велотренажерах и бегать.

"Спорт непростой, нужно еще и постоянно ездить по городу — занимаемся в разных местах. Детям, которые не привыкли к постоянным перемещениям, сложновато", — рассказала тренер.

Этот спорт в России только набирает обороты. 14-летний Алексей Трофименко увлекся им пять лет назад, и уже имеет в арсенале победы на всероссийских соревнованиях как в личном, так и в командном зачете.

"Я вхожу в сборную Тюменской области. Мне этот спорт нравится, он, конечно, сложный, но мотивирует меня идти дальше, побеждать и ставить новые цели", — рассказал Алексей.