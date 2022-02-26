Как пережить сезонную линьку питомцев, рассказали тюменцам

Линька наших четвероногих любимцев - естественный процесс, который напрямую связан со здоровьем животного, его иммунитетом и самочувствием.

- В норме у собак и кошек линька происходит 2 раза в год, - отметила ветеринар из посёлка Голышманово Анастасия Павлова. - Плюс смена детской шерсти на взрослую, линька после рождения потомства и во время или после течки. Также нормально ежедневное незначительное выпадение шерстинок. Весенняя линька начинается сразу после завершения морозов. Происходит сброс теплого подшерстка и густой шерсти, идет обновление шкуры к летнему периоду.

Продолжительность линьки весной – кратковременная. Естественная сезонная линька протекает в течение 7-14 дней. Шерсть обновляется постепенно, поэтому не старайтесь вычесать всё и сразу. Не давите сильно пуходёрками и расчёсками, чтобы не повредить кожу ваших любимцев. Эффективно удаляет лезущую шерсть чётка-перчатка. Такие манипуляции полезны животному: помогают удалить отмершие волосы и ускоряют рост новых, стимулируют верхний слой эпидермиса, что улучшает кровоснабжение и поступление питательных веществ к корням волос.

У здоровых четвероногих друзей шерсть выглядит шелковистой и блестит на солнце. Если ваши питомцы оставляют за собой шерстяной шлейф независимо от времени года — это повод посетить ветеринара. Особый звоночек о проблемах со здоровьем - животное чешется, на коже появляется перхоть, прыщики, покраснения, залысины, шерсть становится сальной и грязной даже при частой мойке.

Специалисты утверждают, что перед сезоном линьки надо обязательно обратить внимание на питание собак и кошек. Если они едят корм низкого класса или человеческую еду, стоит добавить в ежедневный рацион комплекс хороших витаминов и белок в виде мяса с низкой жирностью, печени и куриных сердец. Можно давать псу нежирную морскую рыбу, при этом следите, чтобы в ней не попадалось костей. Благоприятно на здоровье собаки скажется и употребление натурального рыбьего жира. Также рацион должен быть обогащен злаками и овощами, а если животному они не нравятся - добавьте в пищу овощные консервы. Купание тоже помогает быстрее справиться с линькой, но не переусердствуйте. Главное: никогда не брейте хвостатых машинкой! Большинству из них это приносит вред, особенно кошкам. Как пояснила Анастасия Павлова, помимо обычных шерстинок на коже кошек растут вибриссы - особые волоски для осязания. Их удаление приносит кисам большой дискомфорт, сообщает АиФ- Западная Сибирь.