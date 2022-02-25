В Театре кукол сыграют "Песнь леса"

Тюменский театр кукол приглашает горожан на премьеру для детей и взрослых "Песнь леса. Song of the forest" по мотивам рассказа Феликса Залтена - сказку, в сюжете которой много отсылок ко взрослым темам, в том числе теме смерти.

"Мы, люди, сопротивляемся уходу, цепляемся, хватаемся, а там ты принимаешь это событие и выходишь на новый уровень. Наша постановка про взросление, про то как ты справляешься со своей болью, потерей, только преодолев это, ты можешь идти дальше, только потом можешь стать вожаком. Это история гармоничности природы, в которой смерть – естественный процесс", - рассказал режиссер спектакля Наталья Явныч.

Сверхзадачей премьерного спектакля Наталья Явныч видит в призыве к милосердию, ведь вторжение человека в природу всегда насильственно: "Давайте оглянемся вокруг…любой лист, цветок, зверь имеет духовную составляющую. Все едино в мире".

В "Песне леса" задействовано девять актёров, сказку на сцене воплощают: Юрий Фёдоров, Надежда Нестеренко, Анна и Александр Ганичевы, Вадим Ерёменко, Мария Филоненко, Александр Киселёв, Анастасия Вокуева и Александр Крежевских.

Для своих ролей актерам пришлось овладеть разнообразными этническими инструментами, в этом им помогло музыкальное образование, которое как оказалось, есть почти у каждого. В спектакле задействовано сразу несколько музыкальных инструментов: австралийский диджериду, барабан, джембе, гуира и панфлейта.

"Постановка наполнена современной хореографией, удалось создать идеальную для сюжета сценографию. Будьте уверены театральный Бэмби оставит яркие и позитивные эмоции у зрителей любого возраста. Спектакль рассчитан на аудиторию 12+, но не исключено, что и детям помладше будет интересна история про маленького оленёнка Бэмби", - отмечают в пресс-службе театра.

Премьера состоится 26 февраля, начало в 14:00.