Тюменские депутаты утвердили кандидатов на награды за заслуги перед городом и волонтерскую работу

Фото - https://duma.tyumen-city.ru

Депутаты Тюменской городской думы единогласно поддержали предложение о награждении Зыятдина Низамова нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью", а также о поощрении семи человек Почетным знаком думы "За волонтерство и милосердие" и 57 человек Почетной грамотой Тюменской городской думы.

Зыятдин Низамов будет награжден знаком "За заслуги перед городом Тюменью" за значительный вклад в дело образования и воспитания подрастающего поколения, активное участие в общественной жизни города. Депутат Елена Бойко отметила, что Зыятдин Хаялович Низамов в свои 89 лет не перестает удивлять и восхищать оптимизмом и работоспособностью. "Будучи на пенсии, он продолжает вносить вклад в обучение, образование детей и молодёжи. Он бесконечно ходит в школы, рассказывает о радиоспорте и увлекает этим детей. Это уникальнейший человек, и то, что в таком серьезном возрасте он продолжает работать, передавать свои знания и опыт нашей молодёжи, это достойно уважения", - подчеркнула Елена Бойко.

Зыятдин Низамов является чемпионом мира по радиоспорту, около сорока лет работал в объединенной технической школе областного совета ДОСААФ. Будучи на пенсии, 16 лет работал педагогом дополнительного образования по радиотехническому направлению. Сейчас занимается общественной деятельностью и патриотическим воспитанием молодежи.

За значительное достижение в добровольческой деятельности перед жителями города Тюмени в форме безвозмездного выполнения работ Почетным знаком Тюменской гордумы "За волонтерство и милосердие" поощрены Ирина Свистунова, Татьяна Кобыльникова, Евгения Замятина, Людмила Зыкова, Ольга Лаврись, Ирина Егорочкина и Александр Григорьев.

Депутат Альбина Селезнева рассказала, что Татьяна Кобыльникова с 1997 года работает в совете ТОС и оказывает всестороннюю помощь в решении вопросов жителей территории, а Евгения Замятина и Людмила Зыкова много лет занимаются поддержкой ветеранов Лесобазы.

Председатель думы Евгений Заболотный особо отметил волонтерскую работу депутата Александра Григорьева: "Александр Вольдемарович во время пандемии на своей машине возил на вызовы врачей, за свои деньги покупал и развозил продовольствие тюменцам. Это пример служения городу, его жителям", - подчеркнул Евгений Заболотный.

Также перед заседанием думы состоялось торжественное вручение ранее утвержденных наград. Евгений Заболотный и глава города Руслан Кухарук вручили нагрудный знак "За заслуги перед городом Тюменью" депутату облдумы Сергею Медведеву, Почетной грамотой гордумы поощрен депутат Алексей Рагозин.