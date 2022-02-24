В школах Тюменской области открыто 393 парты в честь героев

"Парту Героя" в честь воина-афганца открыли в тюменском лицее №34, всего в рамках проекта "Единой России" "Новая школа" в Тюменской области насчитывается 393 таких парты.

В музее "Память сердца" тюменского лицея №34 "Парту Героев" открыли в честь выпускника Валерия Бондарева, погибшего в Афганистане, сообщили в пресс-службе реготделения ЕР.

В 1981 году Валерий Бондарев окончил лицей, затем Тюменское высшее военно-инженерное командное училище и был направлен в Афганистан. Он принял участие в 70-ти боевых операциях и погиб в 22 года. За выполнение воинского долга и проявленную доблесть награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью "Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа". Вместе с ним также в должности командира саперного взвода в Афганистане служил и его брат Игорь. В память о Валерии и Игоре в Тюмени есть улица братьев Бондаревых.

"Учащиеся лицея помнят и чтят героя, отдавшего жизнь за отстаивание интересов страны. Сегодня хочу поблагодарить маму Анну Владимировну, воспитавшую таких сыновей, и ребят-поисковиков, которые занимаются важной и нужной деятельностью для сохранения исторической памяти", - отметил секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Мама братьев Бондаревых выразила благодарность за проявленное внимание. "Для меня это приятно и трогательно. Я была против того, чтобы сыновья выбрали военную профессию, как и многие матери, но они этого очень хотели. Наверное, так повлияли на них мои рассказы о Великой Отечественной войне, воспоминания о времени, которое моя семья провела в концлагере", – поделилась она.

На входе в лицей №34 в честь Валерия Бондарева установлена мемориальная доска. В школьном музее хранятся его письма домой, родным. Память о воинах-интернационалистах и других защитниках Родины здесь тщательно берегут, собирая всю доступную информацию.

Поисковый отряд лицея за 15 лет работы помог поднять останки 364 бойцов. Ребята уже собираются в этом году на новую вахту памяти в Старую Руссу.