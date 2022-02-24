В загсе рассказали, в каком возрасте чаще всего женятся тюменцы

Согласно данным статистики чаще всего в Тюменской области регистрируют браки женихи и невесты в возрасте от 25 до 34 лет, но есть и пары, которые в возрасте 60+ хотят официально оформить свои отношения.

В 2021 году женихи чаще всего были в возрасте 26 лет, а невесты - 25 лет. Однако несмотря на популярность названной возрастной группы, большее количество невест все же выходили замуж в возрасте 23 лет.

Самой "взрослой", вышедшей замуж в 2021 году в Тюменской области, невесте был 91 год, а ее жениху - 70 лет. Самым "взрослым" женихом оказался 85-летний мужчина, влюбивший в себя 60-летнюю даму. В загсе отмечают, что это исключение из правил.

Количество зарегистрированных органами ЗАГС области браков увеличилось более чем на 24 %. Конечно, сказалась пандемия - многие пары решили перенести торжества с 2020 года на более спокойные времена.

Самое большое увеличение количества зарегистрированных браков отмечается в Сорокинском районе - почти на 70 %, Ишиме - более, чем на 44 %, Ялуторовске - более чем на 43 %, в Исетском районе - почти на 35 %, Аромашевском районе - более чем на 33 %.