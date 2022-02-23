В загсах Тюменской области 22 февраля заключили брак более ста пар

22 февраля 2022 года более ста пар официально оформили свои отношения, сообщают в Управлении ЗАГС Тюменской области.

В региональном Управлении загса поздравляют молодоженов и отмечают, что все новобрачные - красивые, счастливые, влюбленные... Наше издание тоже поздравляет молодые семьи с одним из ключевых событий в жизни и желает им быть счастливыми вне зависимости от "сакральности" дат.

Следующая полная зеркальная дата будет только в следующем десятилетии - 03.02.2030.