В загсах Тюменской области 22 февраля заключили брак более ста пар

17:17 23 февраля 2022
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22 февраля 2022 года более ста пар официально оформили свои отношения, сообщают в Управлении ЗАГС Тюменской области.

В региональном Управлении загса поздравляют молодоженов и отмечают, что все новобрачные - красивые, счастливые, влюбленные... Наше издание тоже поздравляет молодые семьи с одним из ключевых событий в жизни и желает им быть счастливыми вне зависимости от "сакральности" дат.

Следующая полная зеркальная дата будет только в следующем десятилетии - 03.02.2030. 

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