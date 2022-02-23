В УрФО появится своя программа "Женщина-лидер"

Идею создания региональной программы "Женщина-лидер" в Уральском федеральном округе поддержала губернатор Югры Наталья Комарова, округ станет центром ее реализации, сообщается на официальной странице ХМАО-Югры в Vk.

Планируется, что участницами станут 150 жительниц УрФО в возрасте 25-55 лет с непрерывным управленческим опытом от двух лет. Нюансы глава региона обсудила на встрече с проректором по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" Марией Афониной.

"Проведение программы в Югре для участниц из Уральского федерального округа станет востребованным образовательным проектом и будет способствовать реализации потенциала территорий", – считает Наталья Комарова.

По данным ВЦИОМ, почти половина опрошенных россиян считают, что личные качества являются определяющим фактором для карьерного роста женщин. Именно на развитие этих управленческих и личностных качеств ориентирована образовательная программа "Женщина-лидер". По словам Марии Афониной, программа формирует сообщество проактивных людей, готовых к сотрудничеству и формированию сообщества таких же небезразличных, активных граждан.