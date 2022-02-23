Геннадий Мамчур рассказал о самом сложном пожаре Тюмени в 2021 году

Накануне Дня защитника Отечества департамент безопасности жизнедеятельности подвёл итоги работы за минувший год и чествовал отличившихся представителей этой сферы. Как сообщили в администрации города, одним из награжденных стал заместитель руководителя пожарно-спасательного подразделения Геннадий Мамчур, в обязанности которого входит обеспечение боеготовности пожарного подразделения и выезды на пожары повышенного ранга.

Про один из запомнившихся выездов Геннадий Юрьевич рассказал подробнее. Пожар произошёл в прошлом году на 7 этаже 16-этажного дома по ул. Парада Победы, 7, из которого пришлось спасать 30 человек:

Уже по дороге мы увидели густой чёрный дым и приняли решение привлечь дополнительные силы для создания звеньев по выводу людей. Так как дым поднимается наверх, надо обеспечить эвакуацию жителей всех верхних этажей, чтобы они не задохнулись от дыма. Обстановка осложнялась тем, что дверь в горящую квартиру была открыта и в подъезде было очень много дыма, а людей с верхних этажей необходимо эвакуировать как можно быстрее! Пожарные разделились на звенья, которые сопровождали людей до выхода из опасной зоны. Поскольку подъезд был в дыму, каждому был предоставлен воздушный баллон и спасательное устройство. Благодаря чётким, слаженным действиям личного состава все люди были эвакуированы, обошлось без жертв, пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.

Мамчур отметил, что чаще пожары происходят в частном секторе и в отопительный период, когда люди начинают обогревать дома дровами либо с помощью электрических приборов.

"При прибытии мы оцениваем обстановку, смотрим, как развивается пожар. Если есть возможность сохранить часть имущества, стараемся это сделать, если уже нет, то бросаем все силы на обеспечение безопасности соседних сооружений. Самое главное в этом случае – отстоять соседние дома, чтобы огонь не навредил ещё большему количеству тюменцев", – отметил Геннадий Мамчур.

Он обратился к людям с просьбой соблюдать элементарные правила безопасности, использовать исправные отопительные приборы, не оставлять их без внимания, не бросать непотушенные сигареты на улицах и газонах в период пожароопасного сезона.