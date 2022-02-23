Тюменцы сыграют на набережной в чужонбол, гигантбол и станцуют сальсу

Фестиваль "Битва на Туре - 2022" пройдет на набережной в Тюмени 26 февраля и объединит несколько мероприятий, сообщили в

департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

В 10 часов состоится старт Тюменского лыжного марафона. Участникам из областного центра, Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, городов юга Тюменской области предстоит преодолеть различные дистанции: 25 или 50 км (мужчины), 15 или 30 км (женщины). Марафонская лыжня проляжет на реке Туре в районе моста Влюбленных.

Квалификационные заезды сноубордистов начнутся в 13 часов. Официальное открытие международных соревнований по сноуборду в дисциплине биг-эйр среди сильнейших сноубордистов из России и стран Европы запланировано на 18.30 (сцена у моста Влюбленных). Прямая трансляция захватывающего мероприятия пройдет на канале "Матч ТВ".

В 13 часов на площади у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23 стр. 1) состоится торжественное открытие фестиваля "Битва на Туре - 2022".

Тюменцев ждет загадочная ледовая битва по чужонболу. Цель игры - закатить мяч в ворота соперника с помощью метлы. Жаркий и завораживающий гигантбол - разновидность футбола, в котором участники, облаченные в специальные надувные сферы, должны забить мяч в ворота соперника.

В чужонболе за награды поборются порядка 10 команд. В их числе не только представители тюменских предприятий и организаций, но и делегация из Китая. Состав сборной - 6 человек.

В гигантболе свой профессионализм продемонстрируют горожане, занимающиеся спортом по месту жительства. В составе каждой команды - 3 человека.

Истинных поклонников зажигательных ритмов приглашают на танцевальный марафон по зимней аэробике, сальсе и зумбе. Гостей праздника ждет мастер-класс по горячей сальсе от студии танца "Mamacita". А самые озорные тюменцы смогут поучаствовать в веселых стартах "Тюменский ниндзя".